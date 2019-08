© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo il Napoli guarda ancora in casa Betis per rinforzarsi. Dopo l'eccellente operazione Fabian Ruiz, i partenopei puntano a un difensore degli andalusi, Aissa Mandi. L'algerino, fresco campione d'Africa, piace a Carlo Ancelotti che punta a rinforzare la batteria dei centrali che prevede qualche uscita. 27 anni, nell'ultima stagione Mandi ha giocato 48 partite, segnando 2 reti. Ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2021.