Betis, non solo Joaquin. Si lavora ai rinnovi anche dell'ex Napoli Victor Ruiz e di Mandi

Non solo la leggenda Joaquin. In casa Betis Siviglia si lavora anche ad altri due rinnovi di giocatori in scadenza a fine stagione. Si tratta dei difensori Aissa Mandi e Victor Ruiz, ex Napoli, che presto dovrebbero sedersi al tavolo per discutere del proprio contratto. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo il direttore generale del club Antonio Cordon vorrebbe allungare i contratti dei tre giocatori.