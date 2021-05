Nonostante anche quest'anno il giocatore abbia protetto con buoni risultati la retroguardia del Betis Siviglia, non c'è spazio per il rinnovo di contratto. Aissa Mandi (29) si svincolerà a fine giugno, come numerosi rumors sostengono ormai da tempo. 173 presenze e 8 goal il suo score complessivo.

Il centrale, colonna della nazionale algerina con la quale ha vinto la Coppa d'Africa nel 2019, è ora disponibile sul mercato, anche se la destinazione Villarreal è decisamente più avvantaggiata rispetto alle altre.

🇩🇿💚👏

For your professionalism, dedication and for giving everything for this crest since the day you arrived.

Thank you, @aissamandi23. All the best in the future. pic.twitter.com/AyIuNfbruH

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 26, 2021