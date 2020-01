Napoli, si pensa anche a giugno: Tonali e Castrovilli primi obiettivi

© foto di Federico De Luca

Il Napoli pensa al presente, con Stanislav Lobotka che è sempre più vicino, ma Il Mattino parla anche di quelli che sono i principali obiettivi per rinforzare il centrocampo la prossima estate. Secondo il quotidiano il club azzurro sta infatti continuando a seguire con attenzione sia Sandro Tonali che Gaetano Castrovilli che a gennaio non si muoveranno ma che sono tra i primi nomi sul taccuino di De Laurentiis e Giuntoli per giugno.