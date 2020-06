Napoli, si riapre il dialogo Callejon-De Laurentiis: ora il rinnovo è possibile

Quando ormai sembrava tutto perduto, torna in auge la possibilità che José Maria Callejon resti al Napoli anche in vista della prossima stagione. E' stato abbattuto il muro dell'incomunicabilità con il presidente De Laurentiis che vuole incontrarlo personalmente per proporgli il prolungamento e farlo sentire importante. Si apre la possibilità che lo spagnolo resti ancora in azzurro anche se non si può perdere d'occhio le ipotesi Valencia e Siviglia che lo riavvicininerebbero a casa dopo tanti anni all'estero. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.