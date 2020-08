Napoli, si scalda il nome di Vlasic del CSKA. Ma prima serve cedere Allan

La Gazzetta dello Sport rilancia con forza il nome di Nikola Vlasic per il centrocampo del Napoli. Trequartista croato di proprietà del CSKA Mosca, il Napoli lo segue da tempo e nelle ultime settimane si sarebbe convinto nel fare l'investimento. Il problema è dove trovare i fondi necessari, visto che al momento Giuntoli è concentrato sulle cessioni. Per il quotidiano, una volta chiusa l'addio di Allan l'operazione Vlasic potrebbe entrare nel vivo: per il brasiliano De Laurentiis chiede 40 milioni, mentre l'Everton non sembra voler andare oltre i 30. A quel punto, con i soldi in tasca, il Napoli potrebbe presentarsi dal club russo con una proposta fra i 18 ed i 20 milioni di euro.