© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo estimatori in Italia per Mario Rui. Secondo quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, il difensore del Napoli piacerebbe, oltre a Milan e Atalanta, anche a Schalke 04 e Zenit San Pietroburgo che avrebbero effettuato più di un sondaggio sul giocatore.