© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due nomi per il centrocampo del Napoli, che cerca rinforzi per il mercato di gennaio. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in un summit avvenuto tra i vertici azzurri (da De Laurentiis a Giuntoli passando per Chiavelli e Micheli) sarebbero stati definiti i nomi degli obiettivi da puntare. Ai primi posti, Lucas Torreira e Stanislav Lobotka: il primo è intenzionato a lasciare l'Arsenal, il secondo è corteggiato dal Napoli sin da tempi non sospetti. Resta nei radar Agustin Almendra del Boca Juniors, anche se non più ai primissimi posti.