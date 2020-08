Napoli, summit tra De Laurentiis e Giuntoli: potrebbero arrivare sia Under che Boga

vedi letture

A Capri, nel pomeriggio di oggi, è andato in scena un summit di mercato in casa Napoli con De Laurentiis che ha incontrato i propri dirigenti, Giuntoli in primis, per parlare delle prossime mosse di mercato. Gli azzurri sono pronti a dare l'assalto a Boga del Sassuolo senza però perdere di vista anche Cengiz Under in uscita dalla Roma, che potrebbe arrivare a prescindere dall'acquisto dell'attaccante neroverde. A riportarlo è Sky Sport.