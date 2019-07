© foto di J.M.Colomo

Non solo Mauro Icardi, il Napoli non molla neanche il suo vecchio pallino di mercato Rodrigo. Come riporta Sky Sport, il club di De Laurentiis avrebbe infatti parlato con Jorge Mendes, oltre che del solito James Rodriguez, anche dell'attaccante del Valencia. Un'idea ancora viva per il reparto avanzato azzurro.