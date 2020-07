Napoli-Udinese 0-1, al San Paolo la sblocca De Paul: male la difesa azzurra

Udinese in vantaggio al San Paolo. Nonostante il buon avvio del Napoli, è la squadra bianconera a sbloccare il risultato con un rigore in movimento di Rodrigo de Paul, lasciato colpevolmente solo per l'inserimento sul secondo palo dopo un bel lavoro sulla sinistra di Zeegelaar e Nestorovski. 1-0 per gli ospiti, dunque, al 22'.