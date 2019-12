70 milioni di euro. Questa la base di partenza fatta dalla Gazzetta dello Sport parlando del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Nelle scorse ore in Spagna hanno parlato di un Real Madrid pronto a fare follie per l'ex Betis, sfruttando la fase di stallo nella trattativa per il rinnovo col club azzurro. Oltre ai Blancos però sul giocatore c'è anche il Barcellona, in vista dell'estate. Ma come detto, senza un minimo di 70 milioni di euro il presidente De Laurentiis non si siederà neanche al tavolo delle trattative.