Nations League, tutti gli "italiani" in campo nelle sfide di domani: chance per Gosens?

vedi letture

Sette partite di Nations League in programma nella giornata di domani. Le più importanti, ovviamente, sono quelle relative al Gruppo 4 della League A, dove la Spagna cerca l'allungo decisivo sulla Germania. Joachim Loew, nella sfida contro la Svizzera del sempre presente Ricardo Rodriguez, dovrebbe mandare in campo Robin Gosens, rimasto a riposo con l'Ucraina. Remo Freuler potrebbe invece andare in panchina dopo i 75'disputati in Spagna, al pari dell'altro atalantino Malinovskiy, al quale Shevchenko potrebbe rinunciare contro gli iberici.