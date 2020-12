Nessun dubbio: la Juventus riscatterà in ogni caso McKennie dallo Schalke a 18,5 milioni

Nessun dubbio in casa Juventus: Weston McKennie ha convinto tutti. La società bianconera è soddisfatta dell'acquisto dell'americano dallo Schalke 04 che è diventato un caposaldo del progetto di Andrea Pirlo. Domani con la Fiorentina potrebbe giocare la quinta da titolare, riporta Goal che non è in dubbio il riscatto estivo di quello che è stato eletto il miglior giocatore americano del 2020. Già accantonati i 18,5 milioni necessari per renderlo a tutti gli effetti juventino.

Le cifre Queste le cifre dell'acquisto di McKennie da parte della Juventus. Lo scorso 29 agosto, "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni.

Inoltre, l’accordo prevede:

-L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi entro il termine della stagione 2020/2021;

-La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 18,5 milioni pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 7 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi.