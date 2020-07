Nestorovski e la vittoria sulla Juve: "Vinceranno lo scudetto ma non poteva accadere a Udine"

vedi letture

Attraverso le colonne de Il Gazzettino Iljia Nestorovski, attaccante macedone dell'Udinese, è tornato sull'importantissima vittoria sulla Juventus dell'ultimo turno di campionato: "È stata una serata indimenticabile, perché non capita spesso di vincere contro la Juve, soprattutto se loro con un successo potevano vincere il campionato. Lo vinceranno lo stesso, ma non lo hanno fatto qui, perché abbiamo dato tutto. Il nostro stimolo principale è la ricerca della salvezza; in più non volevamo che la Juventus passeggiasse sul nostro stadio. Abbiamo pensato: “Ok, vincerete lo Scudetto, ma lo festeggerete nel vostro stadio”. Dedichiamo questa vittoria in particolare al patron Pozzo, che merita serate così. Anche noi lo meritiamo, perché penso che siamo più forti di quel che dice la classifica. Mi dispiace solo che non ci fossero i tifosi; ho pensato più volte che delirio sarebbe stato con lo stadio pieno al gol mio e a quello di Fofana".