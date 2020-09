Newcastle, l'arrivo di Lewis allontana Rogerio. E blocca il mercato del Sassuolo

Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino sarebbe sfumato il passaggio di Rogerio dal Sassuolo al Newcastle. Il club inglese, che sembrava pronto a investire 14 milioni di euro per il laterale brasiliano, ha infatti virato su Jamal Lewis del Norwich chiudendo la trattativa nei giorni scorsi. Il mancato trasferimento del giocatore in Inghilterra rischia così di bloccare la trattativa con l’Inter per l’altro brasiliano Dalbert che era stato individuato come erede di Rogerio.