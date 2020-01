Nicola: "Perin-Radu? Farò una scelta definitiva. Destro vuole la rivincita"

L'allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport a margine della sua presentazione ufficiale. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia del match casalingo col Sassuolo: "Sono quattro-cinque giorni che sono qui, sto adottando i miei principi di gioco. Non sarà facile applicarli subito chiaramente, parlo soprattutto di un possesso palla più verticale e di un grande equilibrio, ma ci proveremo. Dobbiamo diventare bravi a leggere meglio le situazioni. Questa è una sfida fantastica: immaginate quanto sarebbe bello se riuscissimo a fare tutti insieme qualcosa di importante. Dobbiamo isolarci dalle nostre convinzioni e lavorare con un forte spirito di appartenenza. Per me la passione è fondamentale".

Tanti rinforzi?

"Sono arrivati qui giocatori che abbiamo scelto per diverse dinamiche. Ho avuto per esempio Behrami a Udine e so che cosa possa dare in campo come uomo e come giocatore. Destro ha sempre avuto grandissime potenzialità e al Genoa può sposare una causa con un senso di rivincita particolare, così come Perin e gli altri. I rinforzi sono appena arrivati, ma abbiamo bisogno di impiegarli tutti subito. Non abbiamo tempo da perdere ed è anche da queste cose che si forma un gruppo".

Perin?

"Adesso ho due portieri importanti. Oggi abbiamo un allenamento e poi farò le mie scelte. È chiaro che la mia scelta poi diventerà definitiva".

Classifica?

"Non la guardo, la situazione è delicata, ma voglio intraprendere un determinato percorso con questi ragazzi. Il Genoa ha delle qualità, ma i risultati mostrati finora dicono che ci sono anche delle difficoltà. Con l'unione e col lavoro si possono fare cose veramente importanti".

La partita col Sassuolo di domani?

"Arriva qui una squadra capace e di qualità, con un allenatore molto bravo. Dobbiamo farci trovare pronti attraverso quelle poche cose che abbiamo fatto in allenamento".