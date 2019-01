© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta Il Mattino oggi in edicola, Aurelio De Laurentiis vorrebbe riconfermare Marek Hamsik rinnovandogli il contratto. Poi in corso anche trattative per Raul Albiol e Josè Maria Callejon mentre Dries Mertens ha pretese economiche che non saranno soddisfatte. E per questo è pronto all'addio in estate.