Niente Milan o Napoli per Szoboszlai. L'agente conferma: "Non si muove dal Salisburgo"

vedi letture

"Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo". A chiarire il futuro di Szoboszlai ci pensa direttamente l'agente del giocatore, Matyas Esterhazy, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato". Si spengono i rumors, dunque, sul trequartista ungherese classe 2000 a lungo corteggiato da diversi club in tutta Europa, compresi Milan e Napoli.