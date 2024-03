Niente Napoli-Atalanta per Kvaratskhelia. Oggi ha svolto solo lavoro personalizzato

vedi letture

Kvicha Kvaratskhelia non prenderà parte a Napoli-Atalanta. L'attaccante georgiano che ha rimediato un infortunio in nazionale in occasione della sfida contro la Grecia che ha consegnato alla Georgia il primo pass Europeo della sua storia quest'oggi non s'è allenato col resto del gruppo. Questo il report pubblicato dal club partenopeo: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Kvaratskhelia ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo".

Nella giornata di ieri, il Napoli aveva fatto luce sull'infortunio rimediato da Kvara con questo comunicato: "Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra".