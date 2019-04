Niente Pallone d'Oro per colpa dell'Ajax: CR7, addio a tanti record

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il volto rivelatore di Cristiano Ronaldo è dipinto da Marca: triste, mortificato, avvilito. Ha detto addio alla Champions League, la sua competizione preferita, e ora resta fuori anche dalla corsa per il Pallone d'Oro. Non potrà essere pure il capocannoniere della massima competizione europea, non potrà vincere la sua sesta Champions come Paco Gento. Chiude a sei gol, lontani dal suo record di 17 dal 2013-2014.