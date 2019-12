Non solo Inter e Juventus su Christian Eriksen . Secondo quanto riporta questa mattina il Mirror, il Manchester United non avrebbe infatti ancora rinunciato all'idea di prelevare il centrocampista danese a parametro zero per la prossima stagione.

Addio certo agli Spurs - Eriksen, tra i leader dell'epoca d'oro firmata Pochettino, ha finora accumulato 17 presenze con due gol e due assist quest'anno, mettendo subito in chiaro però che il suo futuro - dopo la scadenza del suo contratto fissata il prossimo 30 giugno - sarà altrove. Resta solo da scegliere dove, tra Serie A, Liga, Ligue 1 (occhio anche al Paris Saint-Germain) e permanenza in Premier.