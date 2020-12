Non solo Juventus, dalla Spagna: anche l'Inter è una possibilità per il futuro di Isco

In Spagna, a pochi giorni dall'apertura ufficiale del mercato, si fa un gran parlare del futuro di Isco. Il malagueno non ha ancora deciso se forzare la mano con i Blancos per arrivare ad una cessione o se restare agli ordini di Zidane nonostante i pochissimi minuti fin qui a disposizione. In caso di partenza, comunque, le big italiane sarebbero pronte ad approfondire la questione, spiega il Mundo Deportivo: in particolare, si legge, la Juventus avrebbe in Andrea Pirlo un suo grande estimatore. Ma sulle tracce di Isco ci sarebbe pure l'Inter, che con l'addio certo di Eriksen avrebbe spazio (sia in termini numerici che salariali) per accogliere lo spagnolo. Il nome del 22 dei Blancos però piace anche in Premier League, dove Arsenal e Everton si sono già dette interessate in caso di apertura alla cessione.