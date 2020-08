Nuovo ds Roma, ora spuntano le piste straniere: tra i nomi nella lista anche Rangnick e Orta

Dopo i nomi di Paratici e Ausilio, torna a prendere quota la pista straniera per il nome del nuovo ds della Roma. In vetrina - scrive La Gazzetta dello Sport - al momento, ci sono il tedesco Ralph Rangnick e lo spagnolo Victor Orta.

La pista tedesca e quella spagnola - La storia di Rangnick, 62 anni, com’è noto, è stata ad un passo dal coniugarsi con quella del Milan. Con lui come direttore sportivo (ma anche responsabile dell’area tecnica) si punterebbe decisamente sui giovani per un progetto a lungo respiro. Orta ha un profilo per certi versi simile. Di sicuro, in coppia con Bielsa, sta facendo un gran lavoro al Leeds. Il nome di Orta fu suggerito tempo fa a Pallotta da Baldini. Adesso a Trigoria è cambiato tutto. Ed è per questo che il casting si fa stringente.