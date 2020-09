Obiettivo Champions, Arthur: "Juve progetto ambizioso, sono qui per centrare questo obiettivo"

L'obiettivo Champions League come sempre è una delle questioni prioritarie per i calciatori della Juventus. Arthur, nuovo centrocampista bianconero, ne ha parlato così in conferenza stampa: "Una delle motivazioni principali è stata la possibilità di lottare per questo obiettivo, il progetto Juve è estremamente ambizioso e la Champions è una priorità, sarebbe incredibile poter aggiungere questo titolo alla mia bacheca".

La differenza di rendimento tra prima e seconda stagione al Barcellona: "Non sono d’accordo con questa affermazione, ho avuto alcuni infortuni che mi hanno bloccato. Ora sto bene mentalmente e fisicamente, non vedo veramente l’ora di cominciare".