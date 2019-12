© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Pavoletti, nella sua intervista a "GQ", parla così del momento attuale in casa Cagliari e anche dell'obiettivo Europei da conquistare: "Un momento bellissimo, è cambiata la mentalità, ora si ragiona da grande squadra. La qualificazione in Europa è un sogno e sognare è un diritto. Obiettivo Nazionale? Fine agosto, salto, metto il piede a terra, sento un rumore forte e secco. Capita, non ne faccio un dramma e non dico che sono sfortunato. Sto lavorando sodo, spero di tornare a marzo. A giugno 2020 ci sono gli Europei, avrò pochi mesi a disposizione, voglio convincere Mancini a convocarmi".