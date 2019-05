Il nome di Joao Felix, talentino in rampa di lancio nel Benfica, continua ad essere uno dei nomi caldi in ottica mercato. Juventus, Manchester City, Real Madrid e Manchester United sono le squadre accostate al giocatore nelle scorse ore, ma secondo il Diario da Manha i passi più concreti fino ad oggi li ha fatti l'Atletico Madrid: i Colchoneros infatti avrebbero offerto 80 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che però il Benfica ha seccamente rifiutato trincerandosi dietro la clausola da 120 milioni.