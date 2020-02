© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Protagonista di uno dei più controversi episodi arbitrali della 23esima giornata di Serie A, l'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik è stato multato per quanto accaduto nel match contro il Lecce.

L'attaccante polacco, punito col giallo dall'arbitro Giua al 73esimo del match contro il Lecce per una simulazione che le immagini hanno poi chiarito non fosse tale, ha ricevuto dal Giudice Sportivo una multa di duemila euro. "Per avere - si legge - simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

