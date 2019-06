© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile non ci sta e respinge categoricamente le illazioni che lo vorrebbero coinvolto nell'operazione Oikos, la maxi inchiesta sul calcioscommesse in Spagna. Dopo le parole del suo legale di ieri sera , oggi ci ha pensato infatti lo stesso attaccante della Lazio a commentare la notizia riportata dai media spagnoli: "Criticatemi quanto vi pare come calciatore ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell’uomo. Ci sono momenti nella vita che vanno affrontati e non sopportati, ci sono momenti dove devi agire e non dormire, ci sono dei momenti dove devi gridare chi sei e non farti dire chi sei", il commento sulle Instagram Stories del bomber campano.