Ora la Serie A aspetta il voto della Premier: sarà un 1° maggio di lavoro

Repubblica oggi in edicola sottolinea come il 1° maggio 2020 sarà una giornata di lavoro per i vertici del calcio europeo: in Inghilterra è in programma il voto, importante, dei club di Premier League circa l'eventuale ripresa del campionato dopo l'interruzione dovuta alla diffusione del Coronavirus. L'esito sarà particolarmente influente per le scelte di Italia, Germania e Spagna, mentre la Francia si è portata in avanti e ha già concluso in anticipo il campionato. Ma anche in Italia è previsto un confronto importante, sebbene non risolutivo: le 20 società di Serie A si "vedranno" in videoconferenza per l'Assemblea di Lega.