Orsolini pareggia nel recupero: Bologna-Fiorentina termina 1-1

Si è da poco conclusa la sfida fra Bologna e Fiorentina. Il Derby dell'Appennino è terminato 1-1: al gol di Benassi ha risposto Orsolini in pieno recupero.

LE SCELTE INIZIALI - Non ci sono novità rispetto alle previsioni della vigilia. Tra i padroni di casa l'unica novità potrebbe essere nel modulo, con Mihajlovic che sceglie il 4-3-3 rispetto al suo solito 4-2-3-1 arretrando Soriano in mediana. Per quanto riguarda gli ospiti, il neo-allenatore Iachini, all'esordio sulla panchina viola, sceglie di non rivoluzionare e prosegue con il 3-5-2. Si rivede Chiesa davanti, con Vlahovic, e in mezzo c'è Benassi al posto di Badelj.

ATTACCA IL BOLOGNA, LA VIOLA SI DIFENDE BENE - Il nuovo diktat di Iachini è chiaro fin dall'inizio: niente pressing alto, squadra compatta dietro. I viola, in fase di non possesso, difendono con 5 uomini, con Lirola e Dalbert che si abbassano sulla linea difensiva. Il Bologna prende in mano il pallino del gioco ed arriva spesso e volentieri sul fondo, sfruttando gli ampi spazi che i gigliato lasciano sulle fasce. La Fiorentina però può contare su tre centrali forti di testa ed accetta il duello, visto che il Bologna

SUPER GOL DI BENASSI - A pochi minuti dalla mezz'ora, la Fiorentina passa in vantaggio con una bellissima rete di Marco Benassi. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Medel mette fuori di testa: il pallone arriva dalle parti di Benassi che ci coordina e calcia al volo con il destro. La palla prende una traiettoria che diventa imprendibile per Skorupski e finisce in rete dopo aver toccato il palo.

IL BOLOGNA TORNA IN CAMPO CON IL TURBO - La squadra di Mihajlovic inizia il secondo tempo con il turbo inserito. Fin da subito la squadra rossoblù attacca a testa bassa alla ricerca del gol del pareggio. Sansone impegna subito Dragowski, agganciando un lancio profondissimo e calciando forte di destro. Sul ribaltamento di fronte è altrettanto bravo Skorupski sull'insidioso tiro-cross di Lirola.

RITMI ALTI, MA IL RISULTATO NON CAMBIA - La gara è divertente, il Bologna attacca, la Fiorentina difende con ordine e riparte in contropiede. Lo occasioni non mancano, ma il risultato non cambia.

SKORUPSKI SUPER SU CHIESA - Il portiere del Bologna tiene in gara i suoi con una super parata su Chiesa. Scippo di Castrovilli su Bani e tocco filtrante per Chiesa. Davanti a lui si apre la strada verso la porta, ma gliela sbarra Skorupski con una gran risposta tutta di riflessi.

MIHAJLOVIC TENTA IL TUTTO PER TUTTO - Il tecnico del Bologna tenta il tutto per tutto e manda in campo Santander e Skov Olsen al posto di Poli e Denswill, per un Bologna decisamente a trazione anteriore nel finale di gara. È la Fiorentina però a sfiorare il raddoppio, con un calcio di punizione dell'ex Pulgar che finisce fuori non di molto.

CHE ERRORE DALBERT - Quando mancano poco meno di 10 minuti alla fine della partita, la Fiorentina ha una colossale occasione per chiudere la gara. Con il Bologna tutto sbilanciato in avanti, la squadra di Iachini scappa in contropiede con Dalbert, ma l'ex Inter cerca un'improbabile conclusione da centrocampo invece di lanciare Chiesa solo davanti a Skorupski.

ORSOLINI PAREGGIA NEL RECUPERO - In pieno recupero arriva il meritato pareggio del Bologna. Pezzella, veramente ingenuo, regala un calcio di punizione da buona posizione al Bologna. Sul pallone si presenta Orsolini, che da posizione defilata calcia direttamente in porta. Male Dragowski, fino a quel momento perfetto, e pallone sotto la traversa. Finisce 1-1, il Bologna, dopo aver dominato per tutta la gara, trova il meritato pareggio nel recupero.