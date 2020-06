Osimhen oggi a Napoli. Così il futuro di Milik è lontano dall'azzurro: Juve, Spagna o Premier?

vedi letture

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille, è atteso oggi a Napoli insieme agli agenti . Una notizia importante che certifica l'interessamento degli azzurri per la forte punta del LOSC. L'entourage del calciatore ha confermato peraltro che l'interesse è forte e concreto ma non c'è nessuna prelazione firmata col Napoli.

Milik, sarà addio Che, dopo aver rinnovato con Dries Mertens, sembra aver aperto le porte dell'addio ad Arkadiusz Milik. Le trattative per il rinnovo sono evidentemente in fase di stallo totale col polacco che strizza l'occhio a un possibile futuro alla Juventus. Contatti con la dirigenza bianconera già in corso, il Napoli però non molla e spara alto per la cessione. No a Daniele Rugani come contropartita, saranno eventualmente da individuare altri nomi graditi a Gennaro Gattuso (Federico Bernardeschi su tutti). Altre ipotesi: l'Atletico Madrid, se non dovesse chiudere con Edinson Cavani, ha già preso contatti, in Inghilterra l'entourage ha avuto tante richieste e attestati di stima.