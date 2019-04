Ospina Sr: "David vuole Napoli. Sogna la 25^ presenza per il riscatto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hernan Ospina, padre del portiere del Napoli David Ospina, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: "David sta bene e ha recuperato dopo il brutto colpo subito. Stiamo aspettando che si realizzi un sogno perché la partita numero 25 sbloccherà il diritto di riscatto da parte del Napoli. La stagione del Napoli è stata buona, arrivando secondi dietro la Juventus che è una squadra strutturata e di cui si conosce il valore. Nella prossima stagione, si vedrà il vero progetto di Ancelotti. Gli agenti di David sono in attesa del Napoli per risolvere la situazione contrattuale per far si che si stabilizzi la sua stagione".