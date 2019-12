© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come da attesa il Pallone d’Oro femminile di quest’anno va a Megan Rapinoe, capitano, goleador e trascinatrice degli Stati Uniti campioni del Mondo. La calciatrice dei Seattle Reing, classe ‘85, ha superato la concorrenza dell’inglese del Lione Lucy Bronze e della connazionale Alex Morgan.

Queste le parole della calciatrice che non era presente a Parigi: "Sono triste di non esserci, so che la serata sarà qualcosa di incredibile e voglio complimentarmi con tutte le altre candidate. Non posso credere di aver vinto, tutto quello che abbiamo fatto quest'anno mi hanno spinto ad essere la migliore. Voglio dire grazie alla federazione e alle mie compagni che mi spingono ad essere questo dentro ma sopratutto fuori dal campo".