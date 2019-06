Panchina Bologna, domani incontro Mihajlovic-Sabatini per rinnovare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic domani dovrebbe incontrare a Roma il nuovo supervisore dell'area tecnica del Bologna Walter Sabatini. Al vertice potrebbero partecipare anche Fenucci, Bigon e Di Vaio, e si parlerà presumibilmente anche del rinnovo di contratto che potrebbe essere su base biennale o triennale. Intanto il serbo ha già piantato alcuni paletti tecnici in vista del prossimo campionato: gli intoccabili sono Danilo e Dijks in difesa; Pulgar a centrocampo; Orsolini, Soriano, Sansone e Palacio in attacco. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.