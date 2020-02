Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Marco Conterio

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha ricevuto quest'oggi a Coverciano l'ambito premio 'Panchina d'Oro' come miglior tecnico della Serie A per la stagione 2018/2019. "E' un orgoglio, un premio così prestigioso non posso non condividerlo con staff e giocatori, col Presidente Percassi. E' frutto del lavoro di tutta Bergamo. E' un premio che va condiviso con tutti. Voglio fare una dedica agli allenatori: è una professione difficile, ci sono tensioni, dormiamo poco la domenica sia quando perdiamo che quando vinciamo. Però siamo privilegiati e queste sono grandi soddisfazioni", ha detto Gasperini che ha battuto Massimiliano Allegri (Juventus) e Sinisa Mihajlovic (Bologna).

Questo il risultato finale

49 votanti: 22 voti per Gasperini, 13 per Mihajlovic, 6 per Allegri.

