Paolo Cannavaro su Carmignani: "Mai visto un tecnico piangere nella riunione pre-gara"

Paolo Cannavaro, ospite ieri di ParmaLive.com per una diretta Instagram, ha raccontato così i suoi ricordi più belli legati alla maglia crociata, che ha difeso per quattro anni. Particolare soprattutto il passaggio su Carmignani, di cui elogia la grande sensibilità: “Tra lo spareggio di Bologna e la semifinale di Coppa UEFA è gara dura. Io non ho mai visto un allenatore che fa la riunione prima della partita e piange: Gedeone Carmignani aveva dovuto preparare la semifinale di Coppa UEFA pur sapendo che c'era il rischio di retrocedere. E la Serie A era troppo importante per una società come il Parma. Così giocammo la semifinale con tutti ragazzini, anche se non capita tutti i giorni. Perdemmo, meritatamente, perché il CSKA fu più forte di noi e vinse la coppa. Tanti ricordi e tanti giocatori forti con cui ho condiviso lo spogliatoio, difficile scegliere il più bello”.