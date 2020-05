Paredes confessa: "Potevo andare alla Juve da vice Pirlo. Ma il mio agente disse no"

"Nell'estate del 2011 sarei potuto finire alla Juve". A rivelarlo è stato Leandro Paredes, centrocampista argentino del PSG, che intervistato da TNT Sports, ha confessato il mancato approdo nel club bianconero: "Un dirigente voleva acquistarmi e mi disse che sarei stato il vice di Andrea Pirlo. Il mio agente però sosteneva che non avessi le caratteristiche per giocare in un centrocampo da regista - spiega l'ex Roma - e siccome Conte non giocava con il trequartista sono rimasto al Boca Juniors. Due anni dopo ho iniziato a giocare stabilmente da regista".