Parma, arriva Benali a centrocampo. Il centrocampista libico firmerà un quadriennale

Il primo colpo di mercato 2020-21 del Parma sarà Ahmad Benali. A riportarlo è Sky Sport, che annuncia l'imminente chiusura della trattativa tra il centrocampista del Crotone e il club crociato. Benali, che non rinnoverà il suo contratto con i calabresi e fra pochi giorni sarà svincolato, firmerà con i crociati un quadriennale e tornerà in Serie A dopo le avventure passate con la maglia di Brescia, Crotone e Pescara. Il fantasista, che in questa stagione ha segnato sette reti in B, era un pallino del direttore Faggiano, che da tempo lo seguiva da vicino. Ora gli ultimi dettagli, le firme e Benali sarà un nuovo giocatore del Parma.