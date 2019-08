Parma, Brugman: "Questa è un'occasione che aspettavo da tanto tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno dei volti nuovi del Parma è quello di Gaston Brugman, centrocampista classe 1992 arrivato dal Pescara. E direttamente dal ritiro di Bad Hall, il calciatore uruguaiano racconta le sue prime sensazioni crociate: "Già l'anno scorso il mio nome era stato accostato al Parma. Ce l'abbiamo fatta, sono contento di essere qua, ritengo sia una squadra importante in Italia. Sono contentissimo, è la mia occasione".

Conosci bene il calcio italiano dopo tanti anni al Pescara. Cosa puoi dare al Parma?

"Sono da undici anni in Italia, conosco abbastanza bene il campionato. vengo con umiltà per dare il massimo, per arrivare a fare grandi cose".

Il centrocampo è paradossalmente il reparto in cui si è sentito più il bisogno di rinforzare la squadra. Una responsabilità in più?

"Magari sì. Sono pronto ad affrontarla, sono felice di questi primi giorni, i compagni mi hanno accolto benissimo. Questa è un'occasione che aspettavo da tanto tempo", evidenzia ParmaLive.com.