Parma, Brunetta: "Riquelme il mio idolo. Ho imparato tantissimo vedendolo in campo"

Nella sua conferenza stampa di presentazione, il centrocampista del Parma, Juan Francisco Brunetta, ha parlato anche del suo idolo a cui si ispira: "Ogni bambino argentino vede Riquelme come idolo, l'ho visto in campo e ho imparato tantissimo e lui è proprio il mio idolo come per tanti ragazzi argentini".