Parma, Bruno Alves ko: lesione muscolare al bicipite per il difensore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte nuove per il Parma e per Roberto D'Aversa, che perdono Bruno Alves per la sfida al Genoa: di seguito il comunicato del club sul proprio sito ufficiale. "Durante l’allenamento odierno ha subito una lesione distrattiva muscolare al bicipite femorale, la cui entità sarà meglio definita con gli accertamenti che saranno eseguiti lunedì mattina. Sono già iniziate le terapie del caso". Il giocatore non fa dunque parte della lista dei convocati per la sfida al Genoa di domani pomeriggio.