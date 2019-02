© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Parma Bruno Alves, ha parlato oggi del momento dei crociati in un'intervista rilasciata a La Gazzetta di Parma: "Siamo gli stessi giocatori e resteremo noi stessi con la nostra mentalità. E' normale avere alti e bassi in una stagione lunga e difficile come quella di Serie A. ma dobbiamo avere la personalità di uscirne. Non dobbiamo cambiare per via degli ultimi risultati ma lavorare ancor più duramente. Quello che ti fa diventare capitano non è l'anzianità, ma il fatto che i compagni credano in te, e mi fa piacere che ovunque vada mi si dia fiducia. - evidenzia ParmaLive.com - Posso solo ringraziare D'Aversa, mi ha fatto diventare un difensore più forte a 36 anni e sta facendo giocare la squadra a livelli altissimi. La Juve? Ci sono andato vicino, ma ora è una cosa chiusa e sto bene qui a Parma dove ho firmato fino al 2020. Sono gratificato perché ho visto che è stato apprezzato quanto fatto qui in sei mesi. A 37 anni è comunque bello essere accostati ad una big come la Juve".