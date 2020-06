Parma, con il Toro il nuovo inizio. E il peso dell'attacco sarà ancora sulle spalle di Cornelius

Finalmente ci siamo, la Serie A ripartirà, e curiosamente come accaduto ad inizio stagione, sarà il Parma a dare il calcio d’inizio del campionato. Ad agosto fu proprio Parma-Juventus ad aprire il campionato, il 20 giugno sarà l’altra squadra di Torino, i granata di Moreno Longo, a fare da sparring partner ai crociati, con gli occhi di tutta Italia puntati addosso. Il nuovo inizio della Serie A partirà da Torino, e se per il Toro la necessità di un nuovo inizio è decisamente fondamentale, per il Parma proseguire sulla scia di quanto fatto vedere nei primi sei mesi di campionato potrebbe continuare a far sognare una città che solo cinque anni fa piangeva il fallimento e oggi sogna l’Europa League.

D’Aversa ha recuperato praticamente tutta la rosa: Sepe è tornato, così come Karamoh e Kulusevski, che già prima della pausa avevano fatto qualche minuto. L’unico dubbio riguarda Inglese, che va preservato anche per prevenire ricadute: toccherà ancora a Cornelius reggere l’attacco, che finora ha guidato in maniera impeccabile. Ma non solo, le fortune del Parma passeranno anche da Gervinho e Kulusevski, uno degli uomini più discussi di queste settimane. La situazione contratti è ancora irrisolta ma le possibilità di vedere lo svedese in campo in maglia crociata fino a fine stagione sono alte. Per quanto riguarda l’ivoriano, le bizze invernali sono ormai archiviate e ora il suo obiettivo è convincere per restare. Ancora diciotto giorni di attesa e la A ripartirà: aspettiamoci tante sorprese e risultati impronosticabili, saranno quaranta giorni di fuoco.