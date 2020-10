Parma, Cornelius ok: il danese si candida ad una maglia da titolare contro lo Spezia

In casa Parma arrivavano finalmente buone notizie: Andreas Cornelius è regolarmente tornato in gruppo. L'ariete danese, sottolinea ParmaLive.com, ha infatti svolto l'allenamento con il resto dei compagni a pieno regime. Buone notizie dunque per mister Liverani che, nonostante le defezioni per i tanti positivi al Covid-19, può se non altro ritrovare un riferimento al centro dell'attacco. Da vedere se l'attaccante sarà impiegato da titolare contro lo Spezia, ma quantomeno sarà inserito nella lista dei convocati. Cornelius era rientrato a Parma malconcio dopo l'amichevole della Danimarca contro le isole Faroer. Per quanto riguarda gli altri infortunati, Maxime Busi, Valentin Mihaila e Mattia Sprocati hanno svolto lavoro differenziato e terapie.