La prima di campionato è il momento ideale in cui affrontare la Juventus? Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, risponde con una battuta, in conferenza stampa: "E' meglio affrontarla quando ha vinto lo scudetto. Noi possiamo incidere solo sulla nostra prestazione, non avere Kucka e forse Grassi dispiace. In molti esordiranno domani, da Hernani a Brugman. La Juventus è fortissima, non pensiamo di avere vantaggi".

