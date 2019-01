Parma, D'Aversa: "I ragazzi stanno stupendo, Gervinho è un campione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha così commentato a caldo la sfida vinta ad Udine: "Oggi era una partita importantissima, poichè era uno scontro diretto e venire qui a Udine a fare una prestazione del genere non era semplice. Se analizziamo la partita, abbiamo preso gol su una nostra ingenuità, ma siamo stati bravi a tornare in vantaggio. Questi ragazzi stanno stupendo, abbiamo ripreso l'anno come l'avevamo finito".



Gervinho è letteralmente imprendibile:

"Ha sicuramente qualità importanti, ma ogni volta che parlo di lui sottolineo il suo spessore umano. Si è messo a disposizione con umiltà, sono contento per lui e per la società che mi ha portato un campione, sta dimostrando di essere un giocatore importante".

Questo Parma sa sempre cosa deve fare, dove deve migliorare?

"A volte ci andiamo a complicare la vita da soli, basterebbe essere più puliti tecnicamente per evitarle. Cerchiao di verticalizzare rapidamente, avendo giocatori di gamba come Gervinho e Biabiany. Dobbiamo essere bravi a stare alti e compatti per fare ripartenze più rapide. Il mio orgoglio è vedere l'impegno che hanno tutti in allenamento. Possiamo migliorare sul rendimento casalingo, continuiamo a lavorare".

Bastoni sta crescendo giornata dopo giornata:

"Come qualità è sicuramente un giocatore importante, arriverà ad alti livelli. E' un '99, gli serve un po' di malizia e cattiveria. Sotto gli altri punti di vista è un giocatore completo. Anche in fase di impostazione è uno dei migliori. Gli serve un po' più di cattiveria. Giocare accanto a Bruno Alves lo aiuta, ma non dimentichiamo Iacoponi e Gagliolo che sono altri due centrali adattati".