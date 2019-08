Parma, D'Aversa: "Mercato? La società è stata brava. Dermaku stupisce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato così del mercato condotto dalla società in estate: "La società è stata brava durante il mercato ad allestire questa squadra ma ricordiamo come la squadra abbia fatto bene anche lo scorso anno. Inconsciamente dopo Udine lo scorso anno si pensò di aver già raggiunto la salvezza, dopo un girone d'andata importante. E' importante aver confermato alcuni giocatori come Inglese, Grassi e Sepe per la struttura della squadra ma qualcosina a livello numerico manca ancora, specie in difesa, questo ci deve far pensare che il lavoro settimanale è importante indipendentemente dal numero delle persone a disposizione, ma questo si è fatto benissimo lo scorso anno e si sta facendo anche quest'anno. Faccio un esempio pratico: un giocatore come Dermaku che doveva partire per andare a giocare si sta meritando di rimanere qui e giocarsi le sue possibilità in Serie A".