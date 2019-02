© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Parma Roberto D’Aversa dopo il ko contro il Cagliari: “Sicuramente a livello psicologico cambia molto questo risultato per noi e per loro, nel primo quarto d’ora ha fatto meglio il Cagliari, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi. Abbiamo interpretato bene la gara, ma abbiamo preso due gol. Non è da noi prendere gol del genere. Sicuramente non era una partita tattica, leggendo anche le loro interviste eravamo consapevoli di dover fare una partita dove ci sarebbero venuti forte addosso. Sono stati più bravi di noi a portare a casa il risultato. Dispiace perché torniamo a casa con zero punti. Adesso non siamo più una sorpresa, le squadre ci affrontano le limitare le nostre qualità. Dobbiamo esserne consapevoli, l’obiettivo non è ancora raggiunto. Dobbiamo rimanere lucidi, equilibrati, soprattutto quando si passa in vantaggio come oggi”.