© foto di Andrea Rosito

Prima intervista da calciatore del Parma rilasciata da Kastriot Dermaku, difensore classe '92 arrivato in Emilia da svincolato dopo l'avventura al Cosenza: "Arrivo qui con grande entusiasmo per dimostrare di essere arrivato in questa categoria per rimanerci. Sicuramente l’aspetto fisico è il mio punto forte. Ho tanto da imparare, qui ci sono calciatori più grandi di me. Arrivo con grande umiltà pronto per imparare tutti i segreti di questa Serie A. Altre squadre di A mi volevano? Ci sono stati diversi contatti, poi appena ho saputo del Parma ho pensato subito che fosse per me la soluzione migliore. Nel calcio ogni stagione bisogna azzerare tutto e ripartire: l’importante è avere un gruppo solido e una mentalità sempre positiva, lavorando sempre al massimo. I risultati sono una conseguenza e arriveranno”.